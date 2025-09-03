Samuel Umtiti to były piłkarz FC Barcelony oraz mistrz świata z 2018 roku. W wieku 31 lat francuski obrońca rozważa zakończenie kariery - poinformował serwis L'Equipe.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Griezmann, Varane, Umtiti i Giroud

Samuel Umtiti rozważa zakończenie kariery

Samuel Umtiti znalazł się na życiowym zakręcie. Były filar reprezentacji Francji i obrońca Barcelony od dłuższego czasu nie ma klubu, a jego decyzja o przyszłości ma zapaść najpóźniej do 10 września. W grę wchodzą dwa scenariusze: podpisanie kontraktu z nowym zespołem lub definitywne zakończenie kariery.

Umtiti wciąż odczuwa konsekwencje decyzji sprzed lat. Podczas mundialu w Rosji w 2018 roku grał mimo poważnych problemów z kolanem, co przypłacił zdrowiem i regularnością w kolejnych sezonach. Choć dziś jest wolny od przewlekłych dolegliwości, to ostatni oficjalny mecz rozegrał w styczniu 2024 roku w barwach Lille w Pucharze Francji.

Jak informuje L’Equipe, zawodnik otrzymał propozycje z Francji, Włoch, Stanów Zjednoczonych i krajów Bliskiego Wschodu. Żadna z nich nie spełnia jednak jego oczekiwań sportowych. Umtiti nie chce dołączać do klubu tylko po to, by dograć kilka miesięcy – zależy mu na projekcie z realną perspektywą gry.

Jeśli zdecyduje się odwiesić buty na kołek, zostanie piątym mistrzem świata z 2018 roku, który zakończył karierę. Wcześniej zrobili to Blaise Matuidi, Adil Rami, Raphael Varane i Steve Mandanda. W przypadku Umtitiego byłby to symboliczny finał kariery pełnej kontrastów. Od gola w półfinale mundialu z Belgią po lata zmagań z kontuzjami i spadek z futbolowego szczytu.