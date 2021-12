PressFocus Na zdjęciu: Jasmin Burić

Jasmin Burić po ponad dwóch latach nieobecności wróci do Polski. Nowym klubem byłego bramkarza Lecha Poznań będzie Zagłębie Lubin.

Latem 2019 roku Jasmin Burić opuścił Lecha Poznań

Bośniak postanowił wrócić do Polski

Doświadczony bramkarz zwiąże się z Zagłębiem Lubin

Zagłębie bliskie pierwszego zimowego wzmocnienia

Latem Zagłębie Lubin na stanowisku pierwszego trenera zatrudniło Dariusza Żurawia,. Szkoleniowiec ten wywalczył z Lechem wicemistrzostwo Polski oraz awans do fazy grupowej Ligi Europy. Na dolnym Śląsku liczyli zatem, że drużyna będzie rywalizować o czołowe lokaty,

Sezon 2021/2022 w wykonaniu Zagłębie to istna katastrofa. Lubinianie w tabeli Ekstraklasy zajmują miejsce numer 14. Nad strefą spadkową mają tylko cztery punkty przewagi. Posadą za to zapłacił Dariusz Żuraw. Jego obowiązki przejął Piotr Stokowiec, który drugi raz w karierze poprowadzi ten klub.

Kadra Zagłębia wymaga wzmocnień. Świadomy tego jest pion sportowy, który już działa w tej sprawie. Lubinianie są blisko zakontraktowania nowego bramkarza. Wygasającego w czerwcu przyszłego roku kontraktu nie przedłuży bowiem Dominik Hładun.

Jeżeli nie dojdzie do żadnej niespodzianki, nowym bramkarzem Zagłębia zostanie doskonale znany w Polsce Jasmin Burić. Bośniak przez dekadę reprezentował Lech Poznań, z którym wygrał dwa razy tytuł mistrzowski. W 2019 roku odszedł do Hapoelu Haifa. 34-latek aktualnie jest bez klubu. Do lubinian dołączy na zasadzie wolnego transferu. Burić przeszedł już nawet testy medyczne. Podpisanie kontraktu nastąpi zatem wkrótce.

Czytaj także: Jagiellonia straciła cierpliwość. Los Mamrota przesądzony