Przyszłość Cristiano Ronaldo wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jego zachowanie coraz bardziej irytuje włodarzy Manchesteru United, którzy chcieliby jasnej deklaracji. O klubowym koledze wypowiedział się Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo rozważał latem odejście z Manchesteru United

Portugalczyk wciąż pozostaje w klubie, choć jego postawa budzi wśród władz spore wątpliwości

O sytuacji swojego rodaka wypowiedział się Bruno Fernandes

Fernandes nie chce zdradzić decyzji Ronaldo

Powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru United nie przebiega tak, jak oczekiwali tego kibice. Pomimo dobrej skuteczności w poprzednim sezonie, wiele więcej mówiło się o negatywnych sytuacjach pozaboiskowych. Tego lata Portugalczyk rozważał zmianę pracodawcy. Chciał on bowiem występować w zespole, który ma zagwarantowany udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Okienko transferowe zbliża się do końca, a Ronaldo wciąż pozostaje na Old Trafford. Wynika to głównie z braku konkretnego zainteresowania, bowiem wiele klubów na różnych etapach rezygnowało z przeprowadzenia tej transakcji. Zachowanie i postawa 37-latka budzi rozgoryczenie wśród władz, które chciałyby otrzymać jasną deklarację.

W hitowym spotkaniu z Liverpoolem Ronaldo zasiadł na ławce rezerwowych, a na murawie zameldował się dopiero w samej końcówce. Ambicja zawodnika może mu nie pozwolić na pogodzenie się z taką sytuacją, dlatego kwestia jego odejścia wciąż pozostaje otwarta. Na głos w sprawie rodaka zdecydował się Bruno Fernandes.

Jest wiele spekulacji, ale nie ma lepszej osoby niż Cristiano, aby o tym mówić. Być może coś wiem, ale nie będę tym, który to powie. Na razie jest zawodnikiem United, nie wiem nic o jego przyszłości, czy odejdzie, czy nie odejdzie. Jak sam powiedział, wypowie się wkrótce i wszyscy będą mogli wysłuchanie jego słów i tego co ma do powiedzenia.

Nie sądzę, aby ktokolwiek pokazał do tej pory, że nie było zainteresowania tym, aby Cristiano nie został. On może kontynuować grę na wysokim poziomie i dać nam wiele bramek, ale to jego decyzja. Musimy uszanować to, co chce zrobić, cokolwiek chce zrobić. Jeśli zostanie, będziemy z tego zadowoleni, jeśli odejdzie, bo uważa, że to dla niego najlepsze, będę osobiście szczęśliwy. Najważniejsze, żeby czuł się dobrze, grał na najwyższym poziomie i żeby uczynił nasz kraj dumnym – uważa Fernandes.

