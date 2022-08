fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus dokonał wyboru w sprawie nowego napastnika. Wygórowane żądania finansowe Memphisa Depaya sprawiły, że włodarze włoskiego klubu zwróciły się w stronę Arkadiusza Milika. Opuści on Marsylię na zasadach rocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

Juventus szukał możliwości do wzmocnienia linii ataku. Priorytetem był Memphis Depay

Finalnie postawiono jednak na Arkadiusza Milika. Negocjacje z Holendrem załamały się na skutek wygórowanych żądań finansowych

Reprezentant Polski przeniesie się do Turynu na zasadach rocznego wypożyczenia z opcją wykupu

Wymarzony transfer Milika

Arkadiusz Milik od lat był łączony z przeprowadzką do Juventusu. Nigdy jednak nie doszła ona do skutku, gdyż klub na ogół decydował się na inne opcje. Tego lata temat wrócił jak bumerang, gdyż Włosi szukali jeszcze jednego wzmocnienia ataku. Reprezentant Polski była alternatywą na wypadek nieudanych negocjacji z Memphisem Depayem, którego traktowano priorytetowo.

Holender poinformował włodarzy FC Barcelony, że zgodzi się na odejście jedynie w przypadku rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. W ten sposób mógłby on wynegocjować lepsze warunki indywidualnego kontraktu z nowym pracodawcą.

Depay przez długi czas rozmawiał ze “Starą Damą”. Wydawało się, że sprawy zmierzają w odpowiednim kierunku, lecz finalnie postanowiono z niego zrezygnować. Zawodnik zażądał pensji na poziomie 8,5 miliona euro netto rocznie, co przewyższa możliwości włoskiego giganta.

Władze zdecydowały, że to właśnie Milik zostanie nowym wzmocnieniem ofensywy. Trener Massimiliano Allegri widział go jako rezerwowego dla Dusana Vlahovicia już na początku okienka. Reprezentant Polski opuści Marsylię i przeniesie się do Turynu na zasadach rocznego wypożyczenia, za które Juventus zapłaci 2 miliony euro. W umowie między klubami zawarta została opcja późniejszego wykupu, która wynosi 8 milionów euro. We Włoszech Milik zarobi 3,5 miliona euro netto za sezon gry.

