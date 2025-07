Brunes będzie do dyspozycji Papszuna? Jasne słowa

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa spokojny o przyszłość Brunesa

Raków Częstochowa w tym sezonie ma podobne plany i aspiracje, co w poprzedniej kampanii. Wszyscy pod Jasną Górą wierzą w to, że tym razem jednak uda się zdobyć mistrzostwo Polski, które w minionym sezonie przeszło im koło nosa. Poza tym Medaliki liczą także na udaną przygodę w europejskich pucharach, co ma pomóc w rozwoju klubu.

Wiadomo jednak, że do sukcesów konieczne są wzmocnienia, a także utrzymanie obecnej kadry. Do tej pory ruchy transferowe Rakowa należy ocenić raczej poczytywanie, ale nadal potrzebne są konkretne wzmocnienia. O sytuacji kadrowej zespołu Marka Papszuna mówi teraz Wojciech Cygan, przewodniczący rady nadzorczej Rakowa Częstochowa.

– Wydaje mi się, że Brunes będzie dalej piłkarzem Rakowa. Są sytuacje, które są niezależne od nas, ale obecnie nie mamy z taką do czynienia. Wszystko wskazuje na to, że będzie do dyspozycji Marka Papszuna. Myślę, że Berggren nie będzie piłkarzem Rakowa i finalnie opuści klub. To jest jednak przygotowane. Nie zaskoczyło nas to, rozmawialiśmy z zawodnikiem o takiej możliwości – stwierdził Wojciech Cygan w rozmowie z „TVP Sport”.

Zobacz także: Hajto grzmi! „Nie ma prawa być nigdy powołanym do reprezentacji Polski”