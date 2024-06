Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Yankuba Minteh

Brighton kupuje w Newcastle

Wszystko wskazuje na to, że Yankuba Minteh w lecie definitywnie zmieni klub. Kolejnym przystankiem w karierze nastolatka będzie Brighton. Mewy za jedno z odkryć poprzedniego sezonu w Holandii zapłacą 40 milionów euro. Te pieniędzy wpłyną na konto Newcastle, z którego reprezentant Gambii był wypożyczony do Feyenoordu.

Sroki bez wątpienia chętnie zatrzymałyby Minteha, ale do sprzedaży zmuszają je przepisy Financial Fair Play. Dlatego zależy im na szybki transakcji – to pozwoli rozpocząć budowę kadry na kolejne rozgrywki.

Minteh w poprzednim sezonie Eredivisie wystąpił w 27 spotkaniach, zdobył dziesięć bramek i zanotował sześć asyst. W dziesięciu meczach pozostałych rozgrywek udało mu się strzelić jednego gola. Newcastle zarobi na nim 32 miliony euro. Rok temu klub z St. James’ Park sprowadził go za osiem mln z Odense.

