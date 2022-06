Pressfocus Na zdjęciu: Arthur

Wymiana Arthura za Miralema Pjanica na linii FC Barcelona – Juventus nie wyszła na dobre żadnej ze stron. W czwartek hiszpański dziennik Sport poinformował, że może dojść do sensacyjnego powrotu Brazylijczyka do Barcelony. Na prośbę Xaviego klub postara się wypożyczyć go.

Kariera Arthura od momentu odejścia z FC Barcelony nie rozwinęła się

Pomocnik ma problemy z regularną grą w Juventusie i chciałby latem odejść z klubu

Barca sonduje możliwość wypożyczenia pomocnika

Xavi poprosił zarząd o wypożyczenie Arthura

W teorii wymiana piłkarzy na linii FC Barcelona – Juventus miała sensowne podstawy. Do Włoch miał trafić Arthur, który nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje, a Blaugrana miał zyskać doświadczonego defensywnego pomocnika w postaci Miralema Pjanica, który mógłby odciążyć nieco Sergio Busquetsa. Dość szybko sztab szkoleniowy Dumy Katalonii zorientował się jednak, że Bośniak nie pasuje do stylu gry drużyny. Co gorsze, nie wydawał się zbytnio zdeterminowany do walki o wyjściowy skład, a w trakcie sezonu 2020/21 nie zanotował ani jednej bramki ani asysty.

Kariera Arthura w Juventusie również nie potoczyła się tak, jakby chciał tego pomocnik. Z początku dostawał szansę, jednak wraz z objęciem drużyny przez Massimiliano Allegriego jego rola w drużynie stopniowo malała. Włoch wolał stawiać na silnych i fizycznych zawodników, aniżeli pomocników technicznych, jak Arthur.

Według dziennika Sport, Arthur może latem wrócić do FC Barcelony. Zainteresowany wypożyczeniem zawodnika jest Xavi, który ceni sobie jego przegląd pola i wysokiej jakości technikę użytkową. Brazylijczyk chciałby opuścić Juventus i przekazał już zarządowi Dumy Katalonii, że byłby gotów obniżyć znacząco swoje zarobki, byleby tylko wrócić do Barcelony.

Xavi used to like Arthur. The player would love a return and he wouldn't mind a salary reduction.



— @sport pic.twitter.com/OKRMsX5IZG — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 30, 2022

Biorąc pod uwagę, że latem z klubu prawdopodobnie odejdą Frenkie de Jong i Riqui Puig, Blaugranie przyda się wzmocnienie środka pola. Marzeniem Xaviego jest transfer Bernardo Silvy, ale z uwagi na wysokie wymagania finansowe Manchesteru City jest on niemal niemożliwy do zrealizowania. Arthur mógłby stanowić dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla Barcy.

Czytaj: Barcelona w zaawansowanych rozmowach z angielskim klubem