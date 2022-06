Pressfocus Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet i Barcelona są zgodni, że rozstanie to dobry ruch. Hiszpański klub negocjuje wypożyczenie z uczestnikiem Ligi Mistrzów.

Tego lata Barcelona może wreszcie pozbyć się niechcianego gracza

Klub negocjuje wypożyczenie Clementa Lengleta

Zainteresowany jest gigant Premier League

Francuz na dobrej drodze do Premier League

Barcelona szuka oszczędności, które umożliwiłyby jej ustabilizowanie finansów oraz dokonanie zamierzonych inwestycji w zespół. Wicemistrz Hiszpanii musi najpierw pozbyć się kilku graczy. Dotychczas Camp Nou definitywnie opuścili Dani Alves i Philippe Coutinho. Następny na liście do odejścia jest Clement Lenglet, którego w swoich szeregach widzi Tottenham.

Londyński zespół zagra w Lidze Mistrzów, więc potrzebuje wzmocnień. Te już nadeszły. Do drużyny dowodzonej przez Antonio Conte dołączył: Fraser Forster, Ivan Perisic oraz Yves Bissouma. Włoski szkoleniowiec chce mieć też nowego środkowego obrońcę. Opiekun Tottenhamu pragnął, aby do klubu trafił Alessandro Bastoni. Jego agent potwierdził jednak, że Włoch zostaje w Interze.

Tottenham w poszukiwaniu nowego stopera udał się do Barcelony. Na celowniku Kogutów znalazł się wypychany z Camp Nou Clement Lenglet. Francuz w minionym sezonie zagrał 27 meczów, ale na murawie spędził tylko trochę ponad 1200 minut. W przypadku 27-latka w grę wchodzi wypożyczenie, na co zgodę daje Barcelona. Negocjacje między klubami są w zaawansowanej fazie, ale do ustalenia zostało jeszcze kilka szczegółów. Wicemistrz Hiszpanii chce, aby Tottenham pokrywał całość wynagrodzenia Lengleta.

