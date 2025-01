Bośniacki napastnik na celowniku Górnika? Zabrzanie mieli zaoferować spore pieniądze [NASZ NEWS] Źródło: Goal.pl Piotr Koźmiński Górnik Zabrze ma wprawdzie w kadrze kilku napastników, ale żaden z nich nie jest takim snajperem jak choćby Igor Angulo, za którym fani tęsknią do dzisiaj. Z najnowszych Informacji goal.pl wynika, że zabrzanie upatrzyli sobie napastnika z Bośni. Jest jednak spory problem.

2R9YHGK Brdo Kod Kranja, Slovenija. 29th June, 2023. Nardin Mulahusejnovic of FC Koper and Josip Misic of Dinamo Zagreb in action during friendly match between Dinamo Zagreb and FC Koper at Dinamo Zagreb Training Camp in Kranj, Slovenia on June 29, 2023. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Credit: Pixsell/Alamy Live News Na zdjęciu: Nardin Mulahusejnović