Borussia Dortmund tego lata nie sprzeda Erlinga Haalanda. Sport Bild twierdzi, że przedstawiciele klubu z Signal Iduna Park podjęli decyzję o tym, że Norweg ostatecznie nie zmieni barw klubowych tego lata.

Sport Bild podaje, że Erling Haaland nie zmieni klubu tego lata

21-latek ostatnio był łączony przez media z transferem do PSG

Stanowisko klubu z Bundesligi w sprawie ewentualnego transferu swojej gwiazdy nie uległo zmianie

Borussia nie sprzeda Haalanda!

Borussia Dortmund ostatnich godzinach okienka transferowego mogła czuć niepokój związaną z przyszłością Haalanda w klubie. Było to następstwem tego, że według medialnych doniesień Paris Saint-Germain wyraziło chęć pozyskania piłkarza. Ostatecznie wygląda na to, że wicemistrzowie Ligue 1 będą musieli obejść się smakiem i przynajmniej do kolejnego okienka transferowego 21-latek nie zmieni pracodawcy.

PSG podobno chciało pozyskać Haalanda, chcąc Norwegiem wypełnić lukę po ewentualnym transferze Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Od kilku dni temat zmiany klubu przez mistrza świata z 2018 roku jest numerem jeden we francuskiej i hiszpańskiej prasie.

Tymczasem Sport Bild przekonuje w swoim internetowym wydaniu, że najskuteczniejszy napastnik BVB ostatecznie w kończącym się okienku transferowym nie zmieni przynależności klubowej. Mimo że paryżanie byli gotowi wyłożyć krocie na transakcję z udziałem zawodnika.

Haaland ma umowę ważną z Borussią do końca czerwca 2024 roku. Niemniej według niemieckich mediów w umowie piłkarza zawarta jest klauzula odstępnego, wynosząca 75 milionów euro, która miałaby być aktywny latem przyszłego roku. Chociaż spekuluje się, że w przypadku sukcesów BVB może ona wzrosnąć do 90 milionów euro.

Urodzony w Leeds zawodnik w tej kampanii wystąpił łącznie w pięciu spotkaniach, zdobywając w nich sześć bramek. Ponadto na koncie Haalanda są też trzy asysty.

Czytaj więcej: Borussia Dortmund wróciła na właściwe tory. Halaand bohaterem!