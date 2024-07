Borussia Dortmund osiągnęła porozumienie ws. warunków kontraktu z nowym piłkarzem. Jak podaje Sky Sport do Niemiec z Olympique Lyon przeniesie się Rayan Cherki.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Rayan Cherki coraz bliżej transferu do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund nie zatrzymuje się na rynku transferowym i po osiągnięciu porozumienia z innymi zawodnikami, skupia się na kolejnym transferze. Do finalisty ostatniej edycji Ligi Mistrzów na pewno dołączą tacy piłkarze jak Pascal Gross oraz Waldemar Anton. Niewykluczone, że w następnych tygodniach zespół Nuriego Sahina sprowadzi na Signal Iduna Park utalentowanego zawodnika z Francji.

O zainteresowaniu BvB Rayanem Cherki wiadomo już od dawna, lecz w ostatnich dniach rozmowy znacząco przyśpieszyły. Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport poinformował, że klub osiągną ustne porozumienie z piłkarzem ws. kontraktu do 2029 roku. Do ustalenia wciąż pozostało kilka szczegółów, lecz dziennikarz zaznacza, że nie będą one stanowić żadnego problemu.

Aczkolwiek najnowsze wieści sugerują, że czasu będą wymagać negocjację pomiędzy Borussią a Olympique Lyonem. Oba kluby starają znaleźć się rozwiązanie, żeby transfer doszedł do skutku. Być może klub z Dortmundu najpierw będzie musiał sprzedać obecnego piłkarza, aby znaleźć środki potrzebne na zakup 20-letniego gracza z Francji.

Rayan Cherki w poprzednim sezonie pokazał się z dobrej strony w rozgrywkach Ligue 1. Łącznie rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 9 asyst. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że mimo młodego wieku Cherki od kilku lat jest kluczową postacią Lyonu, w którym wychował się piłkarsko. W seniorskim zespole zadebiutował w kampanii 2019/2020, mając zaledwie 16 lat.