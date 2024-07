Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Druga era Thuramów w Juventusie, Khephren podpisze dziś kontrakt

Juventus pracowicie spędził pierwsze dziesięć dni letniego okna transferowego. Do Turynu trafiło już kilku nowych zawodników, a to jeszcze nie koniec wzmocnień. Lada moment zostanie ogłoszony transfer, na który czeka każdy fan Starej Damy. Khephren Thuram uzgodnił warunki kontraktu z Bianconeri i we wtorek zameldował się w stolicy Piemontu. Fabrizio Romano zdradził, że dziś (10 lipca) Francuz oficjalnie zostanie nowym piłkarzem Juventusu.

Włoski dziennikarz przekazał, że transakcja z udziałem środkowego pomocnika pochłonie 20 milionów euro plus dodatkowe 5 mln w bonusach. Zawodnik podpisał już z klubem kontrakt ważny do czerwca 2025 roku, który ma zagwarantować mu ok. 2 mln euro rocznie. Co więcej, przy okazji transferu 23-latka Stara Dama prowadzi również rozmowy ws. pozyskania innego piłkarza Nicei, Jeana-Claira Todibo.

Sprowadzenie Khephrena Thurama do Turynu ma drugie dno, bowiem Francuz jest synem Liliana Thurama, czyli byłego piłkarza Juventusu. Ojciec zawodnika koszulkę Starej Damy zakładał w latach 2001-2006. Włoski portal tuttomercatoweb.com zauważył, że jedna z największych gazet we Włoszech, czyli Corriere dello Sport opisuje przybycie młodszego z braci Thuram jako drugą erę Thuramów w Turynie. Przy okazji warto odnotować fakt, że starszy brat Khephrena, Marcus Thuram od poprzedniego sezonu występuje w innym włoskim klubie – Interze Mediolan.