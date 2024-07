Borussia Dortmund osiągnęła porozumienie z Pascalem Grossem w kwestii warunków kontraktu. Jak przekazał Florian Plettenberg niemiecki klub zapłaci Brighton ok. 8-10 mln euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pascal Gross

Pascal Gross coraz bliżej transferu do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund po niewątpliwym sukcesie, jakim było dotarcie do finału Ligi Mistrzów, przejdzie poważne zmiany. Ze stanowiska trenera postanowił zrezygnować Edin Terzić. Jego miejsce na Signal Iduna Park zajął były piłkarz BvB – Nuri Sahin. Turecki szkoleniowiec będzie współpracował m.in. z Łukaszem Piszczkiem. Były reprezentant Polski został jednym z asystentów w sztabie 35-latka.

Ponadto z drużyną pożegnało się dwóch kluczowych zawodników Mats Hummels oraz Marco Reus. O ile następca obrońcy został już wybrany, bowiem jest nim Waldemar Anton, tak wciąż wzmocnień potrzebuje formacja drugiej linii. W buty jednej z legend ma wejść Pascal Gross. Reprezentant Niemiec osiągnął ustne porozumienie z Borussią ws. warunków kontraktu. Do finalizacji transferu potrzebna jest tylko zgoda Brighton, którego aktualnie piłkarzem jest 33-letni pomocnik.

Dziennikarz stacji Sky Sport, Florian Plettenberg poinformował, że Borussia chce szybko zamknąć ten temat. Oczekuje się, że zespół z Dortmundu zapłaci Brighton za Pascala Grossa ok. 8-10 milionów euro. Do powrotu do gry w rodzimej lidze przekonali piłkarza dyrektorzy BvB, czyli Sebastian Kehl, Lars Ricken i Sven Mislintat.

W poprzednim sezonie Gross rozegrał 47 spotkań, w których 5 razy wpisał się na listę strzelców i zaliczył 13 asyst. Do Brighton trafił latem 2017 roku z niemieckiego FC Ingolstadt za 3 miliony euro.