Borussia Dortmund wciąż rozgląda się za nowym napastnikiem. Transferowym celem numer jeden stał się teraz Giovanni Simeone, który budzi zainteresowanie wielu czołowych włoskich ekip. Przedstawiciel Bundesligi chce sfinalizować transakcję w ciągu najbliższego tygodnia.

Docelowym następcą Erlinga Haalanda w Borussii Dortmund miał być Sebastian Haller. Jego problemy zdrowotne sprawiły, że klub szuka kolejnego napastnika

W ciągu ostatnich dni w kontekście transferu do Borussii Dortmund przewijało się wiele nazwisk, na czele z Arkadiuszem Milikiem

Wiele wskazuje na to, że ekipa z Dortmundu celuje w transfer Giovanniego Simeone. Kolejka po argentyńskiego snajpera jest spora, bowiem interesują się nim czołowe włoskie kluby

Poszukiwania snajpera się intensyfikują

Latem Borussię Dortmund wzmocnił duet napastników – Sebastian Haller oraz Karim Adeyemi. To właśnie ten pierwszy miał zostać docelowym następcą Erlinga Haalanda, jednak na jego występy będziemy musieli trochę poczekać. U Iworyjczyka wykryto złośliwego guza jądra, przez co musi on teraz poddać się chemioterapii i odpocząć od gry w piłkę.

Borussia Dortmund nie pozostaje obojętna wobec całej sytuacji i od pewnego czasu rozgląda się za nowym snajperem. Sezon ligowy rozpocznie się już niedługo, zatem przedstawiciel Bundesligi musi zintensyfikować swoje działania.

W kontekście przenosin do Dortmundu mówiło się o wielu zawodnikach, na czele z Arkadiuszem Milikiem. Hiszpańska “Marca” uważa jednak, że władze dokonały już konkretnego wyboru i chcą sfinalizować transakcję w ciągu najbliższego tygodnia.

Chodzi o Giovanniego Simeone. Argentyński napastnik miał tego lata zamienić Hellas Verona na klub z wyższej półki, a zainteresowanie jego usługami wykazywały między innymi Napoli oraz Juventus. Teraz do gry weszła Borussia Dortmund, która ma być najbliżej pozyskania 27-latka.

Simeone ma za sobą bardzo udany sezon, w trakcie którego strzelił w Serie A 17 bramek.

