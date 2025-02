Bogusz przed wyzwaniem w Meksyku. Dziennikarz ocenił jego rolę

Mateusz Bogusz przeniósł się z Los Angeles FC do Cruz Azul. - Będzie wielką gwiazdą - stwierdził Alvaro Cruz Santibanez w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz będzie wielką gwiazdą w Meksyku?

Mateusz Bogusz zakończył swoją przygodę z Los Angeles FC po niemal dwóch latach i w styczniu przeniósł się do Meksyku. Reprezentant Polski będzie występować w barwach Cruz Azul. Już wkrótce powinien zaliczyć debiut w nowym zespole. Po świetnych występach w Major League Soccer, meksykański klub zdecydował się wyłożyć za 23-latka 8,5 miliona euro.

Teraz środkowy pomocnik musi sprostać ogromnym oczekiwaniom kibiców i udowodnić swoją wartość w Meksyku. – Będzie wielką gwiazdą. To jeden z największych transferów ligi meksykańskiej w historii. Cruz Azul wydało na niego takie pieniądze nie bez powodu. To pokłosie długiego skautingu, obserwowali go już od dłuższego czasu – przyznał Alvaro Cruz Santibanez.

Dziennikarz dodał, że Bogusz trafił do klubu z wielkimi ambicjami i ogromnym zapotrzebowaniem na sukces. Fani Cruz Azul domagają się mistrzostwa i od pierwszego meczu oczekują od Polaka bramek oraz asyst.

– W Los Angeles nie musiał grać pod wielką presją, tu ciśnienie będzie ogromne. Będzie mógł walczyć także o trofea. Liga meksykańska pod względem taktycznym jest lepsza niż amerykańska. To może mu pomóc także w reprezentacji Polski – podkreślił. Bogusz to wychowanek Ruchu Chorzów. Podczas kariery grał m.in. dla Leeds United, UD Ibiza czy też UD Logrones.