Stal szykuje ciekawe wzmocnienie. To zawodnik z ligi portugalskiej

Stal Mielec finalizuje bardzo ciekawe wzmocnienie. Bliski przeprowadzki do ekstraklasowego klubu jest bowiem ukraiński prawy obrońca, Bogdan Milovanov - podaje Paweł Gołaszewski z magazynu Piłka Nożna.

Konrad Swierad / Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź i Bogdan Milovanov

Bogdan Milovanov blisko przeprowadzki do Stali Mielec

Kluby PKO BP Ekstraklasy rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej, a w międzyczasie dokonują wzmocnień składu przed kluczowym momentem sezonu. Stal Mielec wybierze się na obóz przygotowawczy do Hiszpanii, gdzie wraz z drużyną Biało-Niebieskich najprawdopodobniej poleci nowy zawodnik. Jak ujawnił Paweł Gołaszewski z magazynu “Piłka Nożna”, bardzo blisko przeprowadzki do zespołu z województwa podkarpackiego jest bowiem Bogdan Milovanov.

Stal Mielec – podsumowanie rundy jesiennej [WIDEO]

Wszystko wskazuje na to, że były młodzieżowy reprezentant Ukrainy podpisze kontrakt ze Stalą Mielec, ponieważ negocjacje są już na ostatniej prostej. Bogdan Milovanov ma 26 lat, mierzy 178 centymetrów i występuje na pozycji prawego obrońcy. Ekstraklasowy klub nie będzie musiał płacić kwoty odstępnego za tego piłkarza, gdyż jest on obecnie bezrobotny. Ostatnią ekipą bocznego defensora była portugalska FC Arouca, z którą wahadłowy rozstał się w lipcu 2024 roku.

Urodzony w Ługańsku zawodnik w swoim piłkarskim CV posiada również takie zespoły jak Sporting Gijon, UD Sanse i Getafe CF, natomiast pierwsze kroki w futbolu stawiał w akademii Atletico Madryt. Bogdan Milovanov najwięcej meczów rozegrał w drugiej lidze hiszpańskiej, w której jego bilans wygląda następująco – 60 spotkań, 1 bramka oraz 1 asysta. Przypomnijmy, że Stal Mielec ma na swoim koncie 19 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.