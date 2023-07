fot. Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Bartosz Białek

Bartosz Białek okazji do regularnej gry w sezonie 2023/2024 będzie szukał w Belgii

21-latek związał swoją przyszłość z Eupen

Młody napastnik trafił do belgijskiej ekipy na wypożyczenie

Białek zasilił szeregi Eupen

Bartosz Białek to zawodnik, który trafił do VfL Wolfsburg latem 2020 roku z Zagłębia Lubin za ponad pięć milionów euro, nie notował dobrego czasu w niemieckiej ekipie. Między innymi wpływ na taki stan rzeczy miała kontuzja napastnika.

Białek w 2021 roku doznał zerwanie więzadła krzyżowego, co zahamowało jego rozwój. Po dojściu do zdrowia, chcąc regularnie grać, zawodnik godził się na wypożyczenie do innych ekip. W ostatnim sezonie Białek występował w Vittese Arnhem. Tymczasem w trackie kampanii 2023/2024 będzie grał w KAS Eupen, do którego został wypożyczony na rok.

W minionej kampanii młody napastnik rozegrał 26 meczów, notując w nich sześć trafień i dwie asysty. Białek w pewnym momencie znajdował się nawet na radarze selekcjonera reprezentacji – Fernando Santosa. W każdym razie powołania ostatecznie nie otrzymał.

