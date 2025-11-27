Bernardo Silva łączony z gigantami. Wielkie wymagania Portugalczyka

Bernardo Silva najprawdopodobniej opuści Manchester City w przyszłym roku. Jak informuje portal Calciomercato.com, Juventus i AC Milan rozpoczęły już wstępne rozmowy z otoczeniem portugalskiego pomocnika.

Juventus i Milan liczą na transfer Bernardo Silvy

Bernardo Silva od 2017 roku pozostaje jednym z najbardziej cenionych pomocników w Manchesterze City. Jego wszechstronność i kreatywność sprawiają, że nadal jest ważnym ogniwem w zespole Pepa Guardioli. Sześć tytułów mistrza Anglii, triumf w Lidze Mistrzów oraz liczne inne trofea ugruntowały jego status legendy na Etihad Stadium.

Według doniesień portalu Calciomercato.com, Juventus Turyn i AC Milan już rozpoczęły wstępne rozmowy w sprawie pozyskania portugalskiego pomocnika. 31-letnia gwiazda Man City zbliża się do końca kontraktu, co automatycznie stawia go w gronie najgorętszych nazwisk nadchodzącego letniego okna transferowego.

Kapitan The Citizens po latach sukcesów w Anglii myśli o nowym wyzwaniu, szczególnie że po zakończeniu tego sezonu stanie się wolnym zawodnikiem. To przyciąga uwagę największych klubów Europy, w tym wspomnianych włoskich gigantów, które rozważają jego sprowadzenie już latem.

Największą przeszkodą pozostaje kwestia finansowa. Silva zarabia obecnie około 10 milionów euro rocznie, co stanowi wyzwanie dla włoskich klubów w kontekście obowiązujących ograniczeń budżetowych. Jak podają włoskie media, dalsze rozmowy będą zależeć od gotowości Portugalczyka do zaakceptowania ewentualnej obniżki wynagrodzenia w zamian za gwarancję kluczowej roli i długoterminowego kontraktu w Serie A.

Pomimo zainteresowania klubów z Arabii Saudyjskiej, Silva wciąż preferuje pozostanie w Europie, stawiając na wysoki poziom rywalizacji, a nie maksymalne zarobki. W bieżącym sezonie rozegrał już 16 meczów, w których zdobył jedną bramkę i dołożył dwie asysty.