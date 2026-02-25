Bernardo Silva wyjedzie z Europy? Niespodziewany kierunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Chicago Fire powalczy o zakontraktowanie Bernardo Silvy

Bernardo Silva najpewniej rozstanie się z Manchesterem City w trakcie letniego okienka transferowego. 31-letni Portugalczyk ma ważny kontrakt tylko do 30 czerwca 2026 roku i nie planuje jego przedłużenia. Ofensywny pomocnik chce wreszcie zmienić otoczenie po wielu sezonach spędzonych na Etihad Stadium, gdzie sięgnął po najważniejsze trofea. Władze angielskiego klubu powoli godzą się z odejściem jednego z liderów ekipy The Citizens.

Jedno jest pewne – Silva nie będzie narzekał na brak zainteresowania. W ostatnich miesiącach światowe media łączyły go z portugalską Benfiką Lizbona, hiszpańskimi Barceloną i Atletico Madryt, włoskim Juventusem oraz francuskim Paris Saint-Germain.

Niewykluczone jednak, że 31-latek opuści Europę. Jak poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”, poważne zainteresowanie piłkarzem wykazuje Chicago Fire, które chciałoby uczynić Portugalczyka twarzą swojego projektu w MLS. Jego sytuację monitorują również ekipy z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze zespoły mogłyby zapewnić mu najwyższą pensję.

Pomocnik rozpoczynał karierę we wspomnianej wyżej Benfice, skąd trafił do AS Monaco. Po udanym pobycie we Francji przeprowadził się do Manchesteru City, z którym zdobył sześć mistrzostw Anglii, dwa Puchary Anglii oraz jedną Ligę Mistrzów. Na Wyspach Brytyjskich występuje od 2017 roku i rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie. Obecna wartość rynkowa Portugalczyka wynosi około 30 milionów euro, a jego przyszłość pozostaje otwarta.