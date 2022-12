fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Szykuje się bardzo intensywny okres dla Bartosz Bereszyńskiego. Po mistrzostwach świata rozstrzygną się losy jego przyszłości. Reprezentant Polski przyznaje, że transfer jest bardzo możliwy.

Bartosz Bereszyński bardzo dobrze spisuje się na tegorocznym mundialu

Obrońca reprezentacji Polski może w zimowym okienku transferowym zmienić klub

Jedną z opcji są przenosiny do AS Romy

Bereszyński potwierdza doniesienia

Bartosz Bereszyński przeniósł się do Sampdorii w styczniu 2017 roku. Na przestrzeni niemal sześciu lat rozegrał w Serie A 179 występów i zyskał łatkę solidnego. Lepsze mecze przeplatał gorszymi, jednak nigdy nie było o nim wystarczająco głośno. Teraz obrońca reprezentacji Polski może zaliczyć hitowy transfer.

Pomóc ma mu w tym dobra gra na mistrzostwach świata w Katarze. Kibice obawiali się o jego dyspozycje, natomiast w fazie grupowej był jednym z lepszych polskich zawodników. To między innymi dzięki jego ambitnej postawie “Biało-Czerwoni” zagrają w niedzielę z Francuzami.

Bereszyński zabrał głos na temat plotek transferowych. Potwierdził, że temat przeprowadzki istnieje, lecz wyjaśni się dopiero po zakończonych mistrzostwach.

– Dociera do mnie, że coś się dzieje w kwestii transferu, ale nie mam głowy do tych spraw. Trochę wymijająca odpowiedź, ale tak jest. Moi agenci wiedzą, że jedyne, co mnie w tej chwili interesuje to kadra i mundial. Sprawy klubowe odłożyłem na bok – powiedział w rozmowie ze Sport.pl.

Media przekonują, że 30-latek jest bliski dołączenia do AS Romy. W ostatnim czasie pojawiła się także opcja przenosin do Juventusu. Bereszyńskiego czeka więc najprawdopodobniej transfer do klubu z włoskiej czołówki.

