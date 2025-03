Sesko wybrał kierunek transferu. Zareagował na podchody Bayernu

Benjamin Sesko po sezonie zamierza opuścić Lipsk. Wiele klubów chce ściągnąć go do siebie. Napastnik wybrał preferowany kierunek transferu i odpowiedział na zainteresowanie Bayernu Monachium - informuje "Bild".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Sesko nie chce do Bayernu. Woli opuścić Bundesligę

Benjamin Sesko potwierdza w tym sezonie, że jest napastnikiem o wielkim potencjale. Już teraz stanowi o sile ofensywy Lipska, a z każdym miesiącem powinno być tylko lepiej. 21-latek uzbierał na swoim koncie 17 bramek oraz 6 asyst w 36 występach. Warto nadmienić, że nie jest jedynym snajperem w zespole, a statystyki strzeleckie rozkładają się na kilku piłkarzy. Sesko w dodatku imponuje warunkami fizycznymi, wyszkoleniem technicznym oraz dynamiką, co sprawia, że jest łakomym kąskiem na rynku transferowym.

Podczas letniego okienka najprawdopodobniej dojdzie do hitowego transferu z jego udziałem. Sesko jest zdeterminowany, aby zasilić klub z europejskiej czołówki. Już w zeszłym roku był łączony z gigantami Premier League, lecz wówczas uznał, że najkorzystniejszym ruchem będzie pozostanie jeszcze w Lipsku.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Od pewnego czasu Sesko jest łączony z angielskimi klubami. Chcą go w głównej mierze Arsenal, Liverpool oraz Manchester United. W Niemczech spekuluje się także na temat potencjalnego transferu do Bayernu Monachium. Bawarczycy myślą długoterminowo i to właśnie Sesko miałby zostać docelowym następcą Harry’ego Kane’a.

“Bild” przekonuje, że Słoweniec nie jest zainteresowany dołączeniem do Bayernu. Ma świadomość, że w tej chwili byłby tylko rezerwowym, gdyż Kane to jeden z najlepszych napastników świata. Jego preferowany kierunek transferu to Premier League. Lipsk powinien latem zaakceptować ofertę w okolicach 70 milionów euro.