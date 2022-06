Pressfocus Na zdjęciu: Taiwo Awoniyi (z numerem 14)

Taiwo Awoniyi przestał reprezentować Union. Nigeryjczyk zamienił niemiecki zespół na Nottingham Forest, które kupując 24-latka, pobiło swój rekord transferowy.

Nottingham Forest wzmocniło poważnie linię ataku

Do beniaminka Premier League dołączył Taiwo Awoniyi

Nigeryjczyk strzelił w minionym sezonie 20 goli dla Unionu

Ambitne ruchy w Nottingham

Sześć tygodni zostało do startu sezonu 2022/2023 w Premier League. Jednym z trzech beniaminków zbliżających się rozgrywek będzie Nottingham Forest, czyli zasłużony klub w historii angielskiej piłki. Zespół chce uniknąć spadku, a do tego potrzebuje jakościowych wzmocnień. Pierwsze z nich już znamy. To reprezentujący ostatnio Union Berlin Taiwo Awoniyi.

– Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być tutaj w Nottingham Forest. Moim marzeniem od zawsze było grać w Premier League, a po rozmowie ze Stevem Cooperem o naszych ambicjach i spojrzeniu na Forest, z jego wspaniałą historią, zrozumiałem, że to klub, którego chcę być częścią – powiedział 24-letni napastnik, który w minionym sezonie spisywał się świetnie. Dla Unionu strzelił 20 goli oraz zaliczył 5 asyst.

– Inne kluby Premier League i inne europejskie kluby wzbudziły duże zainteresowanie Taiwo, więc cieszymy się, że wybrał Nottingham Forest. Nasze zespoły rekrutacyjne i coachingowe uważnie monitorowały jego postępy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jest zawodnikiem, w którego naprawdę wierzymy i nie możemy się doczekać, aż wykorzysta swój potencjał i zostanie czołowym napastnikiem Premier League z Nottingham Forest – tak z kolei transfer 24-latka skomentował trener Steve Cooper. Jego klub zapłacił za Nigeryjczyka 20,5 miliona euro, aktywując jego klauzulę wykupu. Tym samym Nottingham ustanowiło swój nowy rekord transferowy.

