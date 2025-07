Ben Chilwell na wylocie z Chelsea. Możliwe miękkie lądowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ben Chilwell

Leeds United interesuje się Benem Chilwellem

W ostatnim zimowym okienku transferowym Ben Chilwell został wypożyczony z Chelsea do Crystal Palace. Orły nie zdecydowały się jednak na wykup lewego obrońcy, który po półrocznym pobycie spędzonym na Selhurst Park wrócił do zachodniego Londynu. Wygląda na to, że boczny defensor jeszcze tego lata ponownie zmieni otoczenie. Trener drużyny The Blues – Enzo Maresca – nie liczy bowiem na 28-letniego wahadłowego.

Jak poinformował brytyjski portal „Football Insider”, Ben Chilwell może zostać w Premier League, ponieważ znajduje się na liście życzeń Leeds United. Beniaminek angielskiej ekstraklasy szuka nowego lewego obrońcy po tym, jak Junior Firpo nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu. 11-krotny reprezentant Dominikany przeprowadził się do Realu Betis, a jego miejsce w ekipie Pawi miałby zająć właśnie Ben Chilwell.

Etatowy reprezentant Anglii przywdziewa koszulkę Chelsea od sierpnia 2020 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za ponad 50 milionów euro z Leicester City. Mierzący 180 centymetrów zawodnik w barwach zespołu Niebieskich rozegrał łącznie 107 meczów, w których zdobył 9 bramek i zaliczył 13 asyst. Boczny defensor podczas kariery wstawił do swojej gabloty trofea za wygranie Ligi Mistrzów, Premier League oraz Pucharu Anglii.