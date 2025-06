Jobe Bellingham zdecydował się na transfer do Borussii Dortmund - przekazał BILD. Teraz niemiecki klub musi się dogadać z Sunderlandem.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham pójdzie śladami brata. Zagra dla Borussii Dortmund

Jobe Bellingham w ostatnich miesiącach był bohaterem spekulacji transferowych. Jednak wszystko wskazuje na to, że sprawa jest już zamknięta. Według doniesień niemieckich mediów zawodnik Sunderlandu zdecydował, gdzie chce grać od przyszłego sezonu.

BILD przekazał, że pomocnik pójdzie śladami starszego brata Jude’a i dołączy do Borussii Dortmund. Te informacje potwierdził również serwis Sky Sport Deutschland, przekonując, że zapadła już nieodwracalna decyzja. Teraz między sobą muszą się dogadać kluby.

Ponoć cena transferu ma oscylować w granicach 30 milionów euro, a więc będzie to bardzo podobna kwota do tej, którą Borussia Dortmund zapłaciła za Jude’a Bellinghama w 2020 roku. Wówczas starszy z braci przenosił się do Niemiec z Birmingham.

Jobe Bellingham jest uważany za podobny talent, a jego ostatni sezon na zapleczu Premier League tylko to potwierdził. Zaledwie 19-letni pomocnik był kluczową postacią Sunderlandu w skutecznej walce o powrót do Premier League.