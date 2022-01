PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek może zmienić klub przed zamknięciem styczniowego okna transferowego. Według informacji Sky Sports, reprezentant Polski, który na co dzień występuje w Southampton, może być opcją dla Newcastle United.

Newcastle United kontynuuje poszukiwania nowego środkowego obrońcy

Wśród kandydatów do wzmocnienia Srok wymieniani są zawodnicy Southampton

Dobre wrażenie na przedstawicielach Newcastle robi Jan Bednarek

Bednarek rozwiąże defensywny problem Newcastle?

Jednym z celów transferowych Newcastle na styczniowe okno transferowego było wzmocnienie środka defensywy, ale do tej pory władzom Srok nie udało się go zrealizować. Z przenosinami do klubu Premier League łączeni byli Diego Carlos (Sevilla) i Benoit Badiashile (Monaco), ale w obu przypadkach przedstawicielom Newcastle nie udało się przekonać ich obecnych klubów do transferu.

Klub z St James’ Park nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w samej końcówce okna transferowego może powalczyć o innego piłkarza. Według dziennikarza Sky Sports Keitha Downie’go, jednym z kandydatów jest reprezentant Polski Jan Bednarek, ale w kontekście przenosin do Newcastle wymieniany jest również jego klubowy kolega Mohamed Salisu.

– Innym nazwiskiem, o którym mi mówiono, jest Bednarek z Southampton. Tego typu zawodnicy, ponieważ grają w Premier League, będą atrakcyjni dla Eddiego Howe’a – powiedział Downie.

Bednarek w obecnym sezonie wystąpił w 17 ligowych spotkaniach, zdobywając w nich trzy bramki. Od czasu dołączenia do Świętych w 2017 roku, wystąpił w Premier League 117 razy, strzelając sześć goli.

