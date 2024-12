Bayern zaoferował piłkarza Man United. Kompany widzi w nim rezerwowego

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Laimer z możliwą przeprowadzką, został zaoferowany do Man United

Bayern Monachium, a właściwie Vincent Kompany przeprowadza porządki w klubie. Nowy szkoleniowiec Bawarczyków na początku sezonu zdecydował, że rola Leona Goretzki zostanie ograniczona do minimum. Doświadczony pomocnik stał się zaledwie zawodnikiem rezerwowym. Teraz wydaje się, że podobny los czeka innego piłkarza, którego przyszłość w Bundeslidze być może zmierza do końca.

Dziennikarz Ekrem Konur poinformował, że Bayern Monachium przestał liczyć na usługi Konrada Laimera. Reprezentant Austrii został zaoferowany innej drużynie. Szanse na podpisanie kontraktu z 27-latkiem ma mieć gigant Premier League – Manchester United.

Laimer, choć na brak gry w Bayernie narzekać nie może to głównie rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych. W Bundeslidze rozegrał 10 spotkań, z czego tylko 3 w wyjściowym składzie. Łącznie w bieżących rozgrywkach wystąpił w 16 meczach, lecz na murawie spędził 754 z 1440 możliwych minut. Niewykluczone, że Vincent Kompany nie wiąże przyszłości ze środkowym pomocnikiem.

Bayern na podpisanie Laimera zdecydował się w ubiegłe lato. Die Roten nie zapłacili za piłkarza ani grosza, bowiem sprowadzili go na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej wychowanek RB Salzburg bronił barw RB Lipsk, lecz jego kontrakt w czerwcu 2023 roku dobiegł końca.

Informacje o możliwym transferze Laimera do Manchesteru United to żadna nowość. W przeszłości Austriak niejednokrotnie łączony był z grą w koszulce Czerwonych Diabłów. Klub z Premier League był dla niego jedną z opcji do podpisania kontraktu po odejściu z Lipska.