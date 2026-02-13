Bayern zainteresowany transferem z Man City. Kane i Kompany kluczowi

11:57, 13. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Caught Offside

Bayern Monachium przymierza się do transferu z Manchesteru City. John Stones może nie dostać propozycji nowej umowy. To szansa, aby go przechwycić.

Vincent Kompany
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Stones zamieni Manchester City na Bayern Monachium?

Bayern Monachium rozgląda się za wzmocnieniami defensywy. Udało się porozumieć z Dayotem Upamecano, więc nie ma już ryzyka jego odejścia. Klub chciałby natomiast poprawić poziom rywalizacji, a także doświadczenia w zespole. Na radary trafił John Stones, który po sezonie może być dostępny w ramach transferu bezgotówkowego. Wówczas wygaśnie jego umowa – coraz więcej wskazuje na to, że Manchester City nie zdecyduje się na jej przedłużenie.

Na Etihad Stadium trwa rewolucja kadrowa, która zakłada wymianę pokoleniową i sprowadzenie młodszych piłkarzy. Stones nie jest już liderem formacji obronnej – Pep Guardiola rzadko na niego stawia i preferuje innych zawodników. Z tego względu defensor powoli przygotowuje się do zmiany otoczenia. Jego nazwisko znajduje się na liście życzeń wielu klubów z Premier League oraz Serie A.

Bayern ma po swojej stronie argumenty, które mogą przekonać Stonesa. Na pewno dalej mógłby cieszyć się grą o najwyższe cele – Bawarczycy to faworyci na krajowym podwórku, a także główni kandydaci do triumfów na arenie europejskiej. W dodatku Anglik mógłby spotkać się z Harrym Kanem, z którym wspólnie występuje w reprezentacji. Ma również dobre relacje z Vincentem Kompanym, u boku którego występował jeszcze, gdy ten nie skończył piłkarskiej kariery.