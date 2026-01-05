Bayern Monachium rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, Bawarczycy mają na oku odpowiedniego kandydata. Wkrótce zmiennikiem Harry'ego Kane'a może być Franculino Dju z FC Midtjylland - informuje "Sky".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Franculino Dju wzmocni Bayern Monachium?

Bayern Monachium w letnim okienku transferowym walczył zaciekle o transfer napastnika. Mistrzom Niemiec finalnie udało się dopiąć swego i wypożyczyli Nicolasa Jacksona z Chelsea. Bawarczycy mogą skorzystać z opcji wykupu reprezentanta Senegalu, ale jest to mało prawdopodobny scenariusz. Władze z Allianz Areny zatem zaczęły rozglądać się za nowym snajperem.

Z informacji przekazanych przez „Sky” dowiadujemy się, że Bayern Monachium znalazł odpowiedniego kandydata do transferu. Trop bawarskiego klubu prowadzi do Danii. Otóż w kręgu zainteresowań mistrzów Niemiec znalazł się Franculino Dju, który na co dzień reprezentuje barwy FC Midtjylland. Piłkarz z Gwinei Bissau zatem może wejść w buty Nicolasa Jacksona.

Franculino Dju jest z pewnością tańszą opcją dla Bayernu Monachium. Młody napastnik z pewnością i tak będzie pełnił rolę tylko zmiennika Harry’ego Kane’a. Na dodatek skauci obserwowali 21-latka i uważają, że jest zawodnikiem, który idealnie wkomponuje się do układanki Vincenta Kompany’ego. Czas pokaże, czy dojdzie do transferu.

W obecnym sezonie Franculino Dju rozegrał 30 spotkań w koszulce FC Midtjylland. Młody napastnik może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 21 trafień, a także trzy asysty.