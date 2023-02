fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer do końca sezonu będzie grał na wypożyczeniu w Manchesterze United. Jego powrót do Monachium nie jest natomiast przesądzony. Austriak liczy na definitywne odejście z Bayernu, a klub jest gotowy go sprzedać – informuje Christian Falk.

Manchester United wypożyczył zimą Marcela Sabitzera

Austriak jest pod wrażeniem klubu z Old Trafford i chciałby tam trafić na stałe

Bayern Monachium sprzeda swojego pomocnika za 20 milionów euro

Bayern nastawiony na spieniężenie Sabitzera

W ostatni dzień zimowego okienka transferowego Manchester United ściągnął Marcela Sabitzera. To następstwo poważnej kontuzji, którą odniósł Christian Eriksen. Austriak trafił na Old Trafford w ramach półrocznego wypożyczenia z Bayernu Monachium. W umowie między klubami nie została zawarta możliwość późniejszego wykupu, lecz powrót pomocnika do Bawarii stoi pod znakiem zapytania.

Sabitzer spędził na Wyspach Brytyjskich zaledwie dwa tygodnie, a już pochlebnie wypowiada się o nowym zespole. Media przekonują, że Manchester United na tyle zaimponował reprezentantowi Austrii, iż jest on nastawiony na dłuższy pobyt w Premier League. Chce on tym samym wykorzystać swój moment i zaliczyć udane pół roku, tak aby przekonać władze oraz sztab szkoleniowy “Czerwonych Diabłów” do transferu definitywnego.

Na przeszkodzie pomocnika nie zamierza stawiać Bayern Monachium, który jest gotowy go spieniężyć. Latem środek pola wzmocni Konrad Laimer, czyli lider drugiej linii Lipska. Coraz więcej okazji do gry powinien otrzymywać także Ryan Gravenberch. W Bawarii mają świadomość, że w drużynie nie ma już miejsca dla Sabitzera, dlatego latem trafi na listę transferową. Oczekiwana kwota wynosi 20 milionów euro.

Bayern ściągnął 28-latka z Lipska w 2021 roku za kwotę 15 milionów euro. Jego przygoda na Allianz Arena miała ułożyć się zupełnie inaczej, lecz nie był on w stanie wywalczyć miejsca w składzie.

Zobacz również: