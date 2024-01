Imago / Graham Wilson Na zdjęciu: Trevor Chalobah

Bayern Monachium wznowił rozmowy na temat sprowadzenia Trevora Chalobah’a

Mistrz Niemiec chciałby wypożyczyć Anglika do końca sezonu

Obrońca powinien dojść do pełnej sprawności po kontuzji pod koniec stycznia

Trevor Chalobah wciąż może trafić do Bayernu

Temat transferu Trevora Chalobah’a do Bayernu miał upaść kilka tygodni temu. Jednak jak informuje dziennikarz Florian Plettenberg niemiecki klub otrzymał informację, że piłkarz wróci do zdrowia przed końcem stycznia. To powoduje, że “Die Roten” zdecydowali się wrócić do pierwotnego planu i pracują nad sprowadzeniem obrońcy do zespołu.

W tym tygodniu odbyły się rozmowy pomiędzy obozem piłkarza a Bayernem. Niemcy chcą, aby 24-latek trafił na Allianz Arena na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. W zespole Thomasa Tuchela obrońca Chelsea miałby pełnić rolę prawego obrońcy.

Trevor Chalobah znajduje się również na celowniku Romy, lecz sprawa transferu do Włoch jest bardziej skomplikowana. Rzymianie borykają się z problemami Finansowego Fair Play, co utrudnia im działanie na rynku transferowym.

