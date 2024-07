dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Joao Palhinha zostanie nowym piłkarzem Bayernu Monachium

Vincent Kompany dość niespodziewanie został mianowany nowym szkoleniowcem Bayernu Monachium. Belg trafił do Bundesligi z Premier League, a w nowym miejscu czeka go największe jak dotąd wyzwanie w trenerskiej karierze. Priorytetem byłego opiekuna Burnley jest odzyskanie wraz z Die Roten mistrzostwa kraju, które w tym sezonie powędrowało do Bayeru Leverkusen.

38-letni trener, aby zrealizować postawiony przed nim cel, poprosił o kilka wzmocnień. Do Monachium trafili już m.in. Michael Olise czy Hiroki Ito. W najbliższych dniach szeregi Bawarczyków zasili kolejny piłkarz, o którego Bayern walczył od kilku miesięcy. Z informacji podanych przez dziennikarza stacji Sky Sport, Floriana Plettenberga, wynika, że Joao Palhinha w tym tygodniu podpisze kontrakt z klubem. Portugalczyk w środę ma zarezerwowany lot do Niemiec, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym tygodniu pomocnik zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik Bayernu Monachium.

Po kilku miesiącach sagi transferowej wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Palhinha dołączy do niemieckiego zespołu. 29-latek był blisko przeprowadzki do Monachium już zimą, lecz wtedy transfer wysypał się na ostatniej prostej. Aktualnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby reprezentant Portugalii zmienił barwy klubowe.

W poprzednim sezonie w barwach Fulham wystąpił w 39 meczach, w których zdobył 4 bramki i zaliczył jedną asystę. Poza grą w Premier League ma na swoim koncie również występy w Bradze i Sportingu Lizbona.