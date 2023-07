fot. Imago/Sports Press Photo Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane domaga się letniego transferu

Nad ściągnięciem go intensywnie pracuje Bayern Monachium

Bawarczycy przygotowują kolejną ofertę za gwiazdę Premier League

Koguty ugną się pod presją?

Po kolejnym nieudanym sezonie Harry Kane postanowił odejść tego lata z Tottenhamu. Klub znajduje się pod ścianą, bowiem kontrakt gwiazdora wygasa w 2024 roku. Wizja straty za darmo skłania londyńczyków do sprzedaży w trwającym okienku. Prace nad transferem od dawna prowadzi Bayern Monachium.

Dwie dotychczasowe oferty Bawarczyków nie doczekały się pozytywnego odzewu. Niebawem ma pojawić się kolejna. Mistrzowie Niemiec przygotowują propozycję w wysokości 75 milionów funtów. Uważają tę kwotę za bardzo dużą, zwłaszcza mając na uwadze potencjalne pozyskanie Kane’a w 2024 roku w ramach wolnego transferu.

Tottenham wycenia czołowego strzelca Premier League na 90 milionów funtów. Władze Kogutów są znane z wymagających negocjacji transferowych, co definitywnie utrudnia Bayernowi kwestie finalizacji całej operacji. W walce o zawodnika pozostaje jeszcze Paris Saint-Germain, choć on sam priorytetowo traktuje przeprowadzkę do Monachium.

