Bayern podjął decyzję w sprawie Kane’a. To nieuniknione

Bayern Monachium zamierza przedłużyć kontrakt Harry'ego Kane'a do czerwca 2028 lub 2029 roku - informuje Sky Sport Deutschland. Wcześniej o zamiarach pozostanie w klubie mówił sam Anglik.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane chce zostać! Bayern podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu

Bayern Monachium zakończył pierwszą część sezonu w Bundeslidze na 1. miejscu w tabeli. Ich przewaga nad resztą stawki jest na tyle duża, że spokojnie mogą myśleć o obronie mistrzowskiego tytułu. Duża w tym zasługa Harry’ego Kane’a, który w 15 meczach zdobył aż 19 goli. Nic więc dziwnego, że media zastanawiają się, jaka przyszłość czeka bramkostrzelnego napastnika.

Wiadomo, że latem Harry Kane będzie dostępny na rynku transferowym za 65 milionów euro. Wynika to z klauzuli odstępnego zawartej w kontrakcie. Podczas ostatniego spotkania z klubem kibica 32-latek podkreślił, że nie zamierza odchodzić z Bayernu Monachium.

Podobnie na sytuację dotyczącą przyszłości Kane’a patrzy Bayern Monachium. Bawarczycy również nie wyobrażają sobie rozstania z Anglikiem, więc są zdecydowani, aby przedłużyć kontrakt, który wygasa w 2027 roku. Wstępne rozmowy miały już miejsce, a cały proces ma przebiec dość szybko. Nowa umowa dla napastnika ma obowiązywać do czerwca 2028 lub 2029 roku.

Mimo faktu, że Kane pozostanie w klubie na następne lata, Bayern i tak szuka nowego napastnika. Zadanie znalezienia zmiennika na pozycję numer dziewięć dostali Max Eberl i Christoph Freund. Jedna z opcji, która brana jest pod uwagę to Franculino Dju.