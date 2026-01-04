Kane wybrał klub na przyszły sezon. Wszystko jasne

Harry Kane zabrał głos w sprawie przyszłości w Bayernie Monachium. Anglik nie ukrywa, że przedłużenie kontraktu to tylko kwestia czasu. Wygląda więc na to, że 32-latek zostanie w klubie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane zostanie w Bayernie! Wielki transfer wykluczony

Harry Kane w ostatnich latach potwierdził, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Odkąd w sierpniu 2023 roku trafił do Bayernu Monachium, imponuje niesamowitą skutecznością. W 121 meczach zdobył aż 115 goli i zaliczył 29 asyst. W pierwszym sezonie w klubie zdobył Złotego Buta dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Do tego dwukrotnie sięgał po koronę króla strzelców Bundesligi.

Nic więc dziwnego, że w kontekście przyszłości Anglika zaczęły pojawiać się plotki o transferze do Realu Madryt czy FC Barcelony. Co więcej, plotki podgrzewa klauzula w kontrakcie, która umożliwia mu zmianę klubu w nadchodzące lato za ok. 65 mln euro.

Bayern jest świadomy dużego zainteresowania, jakie generuje Kane, dlatego planują przedłużyć z nim kontrakt. Jak do potencjalnego pozostania w Monachium podchodzi piłkarz? Podczas spotkania z klubem kibica w Denkendorfie zdradził, że jest pewien przedłużenia umowy. Dodał również, że nie ma innego miejsca, w jakim chciałby być bardziej niż obecny klub, czyli Bayern.

– Tak, na pewno to możliwe, na 100%. Jestem pewien, że usiądziemy do rozmów, ale teraz skupiam się na tym sezonie. Nie ma miejsca, w którym bardziej chciałbym być – powiedział Harry Kane, cytowany przez Floriana Plettenberga.

W tym sezonie Kane jest na dobrej drodze, aby pobić rekord Lewandowskiego w liczbie goli w pojedynczym sezonie w Bundeslidze. Na ten moment ma 19 bramek w lidze, a do końca sezonu pozostało jeszcze 19 spotkań. Aktualny rekord to 41 goli.