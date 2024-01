fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Bayern Monachium obrał za cel Martina Zubimendiego

Do transferu Hiszpana miałoby dojść w trakcie letniego okienka

Bawarczykom zagraża Arsenal, który zdążył już skontaktować się z graczem Realu Sociedad

Bayern musi się sprężać. Arsenal skontaktował się z celem Bawarczyków

Bayern Monachium zimą skupia się na wzmocnieniach defensywy. W trakcie letniego okienka spróbuje natomiast sprowadzić środkowego pomocnika, który zagwarantuje występy na najwyższym poziomie. Wiąże się z tym konieczność wydania sporej sumy, na co Bawarczycy zamierzają się odpowiednio przygotować.

Głównym celem stał się Martin Zubimendi, który w hierarchii Thomasa Tuchela wyprzedził Joao Palhinhę. Zawodnik Realu Sociedad był w przeszłości łączony z FC Barceloną. Olbrzymim fanem jego umiejętności jest Xavi Hernandez, natomiast Duma Katalonii nie była w stanie przeprowadzić tego transferu z uwagi na ograniczenia finansowe.

Bayern chce niebawem przystąpić do działania. Do tej pory włodarzom wydawało się, że są faworytami do pozyskania Zubimendiego. Na horyzoncie pojawiło się jednak realne zagrożenie w postaci Arsenalu. Christian Falk donosi, że Mikel Arteta miał już nawet skontaktować się z reprezentantem Hiszpanii i zapytać go o potencjalny transfer.

W szeregach mistrza Niemiec panuje dość spory niepokój. Działania Arsenalu zmuszają do zmiany planów i przyspieszenia pewnych etapów pracy nad transferem Zubimendiego. W jego kontrakcie z Realem Sociedad widnieje klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro, co dla klubów z europejskiej czołówki jest kwotą dość atrakcyjną.

Martin Zubimendi: Bayern terrified Arsenal will steal 'no.1 target' from them https://t.co/56iobGygic — Christian Falk (@cfbayern) January 26, 2024

