Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Levi Colwill

Z Londynu do Monachium? Bayern chce obrońcę Chelsea

Vincent Kompany od ponad tygodnia mieszka już w Monachium po tym, jak został nowym trenerem Bayernu. Belgijski szkoleniowiec pracuje wraz z włodarzami klubu nad ewentualnymi wzmocnieniami drużyny. Trzeci zespół Bundesligi planuje sprowadzić nowego stopera, ale co warto podkreślić, zależy im na lewonożnym obrońcy. Dlatego w oko władzom Die Roten wpadł Levi Colwill z Chelsea – poinformował Florian Plettenberg ze stacji “Sky Sports”.

Czy Kompany sprawdzi się na ławce trenerskiej Bayernu? Tak, to utalentowany trener 0% Nie, założył za duże buty 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak, to utalentowany trener

Nie, założył za duże buty

Pozyskanie 21-letniego Anglika nie będzie jednak łatwym zadaniem, gdyż The Blues chcą zatrzymać swojego wychowanka na Stamford Bridge. Kontrakt mierzącego 187 centymetrów wzrostu defensora z Chelsea obowiązuje aż do 30 czerwca 2029 roku, a poza tym Niebiescy mają opcję przedłużenia umowy o kolejny rok. To rzecz jasna nie działa na korzyść Bayernu Monachium, który zapewne musiałby wyłożyć na stół spore pieniądze, by przekonać londyńczyków.

Warto dodać, że Bawarczycy mogą ściągnąć również innego zawodnika z Premier League – Joao Palhinhę. Portugalski pomocnik porozumiał się już z niemieckim klubem w kwestii warunków indywidualnych. Levi Colwill w 32 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia młodego obrońcę Chelsea na 50 milionów euro.