Bayern Monachium lada moment sięgnie po wzmocnienie. Prosto z Chelsea. Mistrzowie Niemiec właśnie osiągnęli porozumienie z Nicolasem Jacksonem w sprawie wypożyczenia - donosi Christian Falk ze "Sport Bild".

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Nicolas Jackson o krok od Bayernu Monachium

Bayern Monachium fantastycznie wszedł w nowy sezon. Mistrzowie Niemiec na inaugurację rozgrywek Bundesligi rozbili RB Lipsk. Mecz zakończył się wynikiem 6:0. Podopieczni Vincenta Kompany’ego mają olbrzymie ambicje. Ich celem jest sięgnięcie po triumf w europejskich pucharach. Bawarczycy w ostatnich dniach letniego okienka szukają jeszcze wzmocnień.

Od pewnego czasu Bayern Monachium rozgląda się za nowym napastnikiem. Niemal natychmiastowo mistrzowie Niemiec zwrócili uwagę na Nicolasa Jacksona. Piłkarz Chelsea znalazł się w kręgu ich zainteresowań. Tymczasem Christian Falk przekazał przełomowe informacje. Dziennikarz „Sport Bild” zdradził, że Bawarczycy osiągnęli porozumienie z senegalskim snajperem.

Bayern Monachium jeszcze musi dopiąć ostatnie szczegóły, aby pozyskać Nicolasa Jacksona. Niemiecki klub przede wszystkim musi dojść do porozumienia z Chelsea. Senegalczyk niespecjalnie znajduje się w planach Enzo Mareski na ten sezon, więc wydaje się, że jego przeprowadzka na Allianz Arenę jest kwestią czasu.

Nicolas Jackson jest związany z Chelsea od 2023 roku. Dotychczas reprezentant Senegalu rozegrał 81 spotkań w koszulce The Blues. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 30 trafień, a także 12 asyst.