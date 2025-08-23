Bayern w grze o piłkarza Chelsea! Nie chodzi o Nkunku

fot. Sipa US Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Jackson zamiast Nkunku? Bayern myśli o piłkarzu Chelsea

Bayern Monachium rozpoczął ligowy sezon od pogromu nad Lipskiem, co potwierdza, że wyjściowa jedenastka stoi na elitarnym poziomie. Problemem jest natomiast głębia składu, która będzie potrzebna na dalszym etapie kampanii, kiedy do ligowych zmagań dojdzie rywalizacja w Lidze Mistrzów. Z tego względu klub dalej pracuje nad wzmocnieniami, choć tego lata niewiele idzie po jego myśli.

Pierwotnie Bayern planował hitowy transfer Floriana Wirtza, ale ten wybrał Liverpool. Na przenosiny do Bawarii nie zdecydowali się również Nico Williams, Bradley Barcola, Rafael Leao czy Xavi Simons. Lewe skrzydło wzmocnił Luis Diaz, natomiast to wciąż nie wystarcza. Przez wiele tygodni mistrzowie Niemiec starali się o Nicka Woltemade – tutaj na przeszkodzie stanęły oczekiwania finansowe Stuttgartu.

Obecnie Bayern pracuje nad pozyskaniem Christophera Nkunku, którego Chelsea definitywnie skreśliła. Ten ruch również stoi pod znakiem zapytania. Okazuje się jednak, że Francuz nie jest jedynym piłkarzem The Blues, który może zasilić szeregi niemieckiego giganta. W grę wchodzi ponadto transfer Nicolasa Jacksona, którym już wcześniej się interesował.

Jackson także jest na wylocie z Chelsea, która ściągnęła dwóch nowych napastników. O Senegalczyka rywalizują też angielskie ekipy, takie jak Newcastle United czy Aston Villa. Bayern preferuje wypożyczenie napastnika, więc szanse na powodzenie tej transakcji nie są wielkie.