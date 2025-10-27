Bayern Monachium chce ściągnąć napastnika. Transfer możliwy zimą

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dusan Vlahović przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium pozostaje niepokonany w 1. Bundeslidze, wygrywając już osiem spotkań. Bawarczycy w październiku pokonali w Der Klassiker Borussię Dortmund (2:1) i powiększyli przewagę nad resztą ligowej stawki. W ofensywie nadal błyszczy Harry Kane, który ma na koncie już 12 trafień.

Okazuje się, że trener Vincent Kompany rozgląda się także za wzmocnieniem linii ataku. Na radarze Bayernu znalazł się Dusan Vlahović, który coraz bardziej rozczarowuje w Juventusie Turyn. 25-letni Serb zdobył w tym sezonie cztery gole w 11 meczach. Jednak od 16 września nie trafił do siatki.

Sytuacja Vlahovicia może ulec zmianie po zwolnieniu Igora Tudora, do którego doszło po trzeciej z rzędu porażce Starej Damy w meczu z Lazio (0:1). Juventus nie zdobył bramki w czterech kolejnych spotkaniach, czego nie doświadczył od 1991 roku. W ostatnich tygodniach zanotował aż osiem meczów bez zwycięstwa.

Według doniesień, Vlahović może opuścić Juventus już w styczniu, gdyż jego kontrakt wygasa z końcem sezonu 2025/26. Bianconeri będą otwarci na rozważenie ofert, a Bayern Monachium wydaje się jednym z klubów najbardziej zainteresowanych sprowadzeniem serbskiego napastnika, który wciąż posiada duży potencjał. Vlahović dołączył do turyńskiego klubu w styczniu 2022 roku z Fiorentiny.