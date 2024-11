Harry Kane może wrócić do Premier League. To byłby HIT

Harry Kane aktualnie broni barw Bayernu Monachium. Fichajes.net przekonuje natomiast, że zawodnik może niebawem zmienić barwy klubowe i wrócić do Premier League.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane na celowniku Man Utd

Harry Kane latem 2023 roku trafił za blisko 100 milionów euro z Tottenhamu Hotspur do Bayernu Monachium. Reprezentant Anglii miał wpłynąć na to, że Bawarczycy odnieśliby spektakularne sukcesy. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Tymczasem według wieści Fichajes.net napastnik może niebawem wrócić do Premier League.

Źródło podaje, że Kane znalazł się na celowniku Manchesteru United, który wchodzi powoli w nową erę w historii. Niedawno doszło do zmiany menedżera i Erika ten Haga zastąpił Ruben Amorim. Portugalczyk podobno traktuje transfer z udziałem byłego piłkarza The Spurs jako cel numer jeden.

Kane, gdy trafił do Bayernu, nie potrzebował dużo czasu na aklimatyzację. Szybko stał się jednym z najlepszych strzelców w całej Bundeslidze. W tej kampanii wystąpił jak na razie w 16 meczach, notując w nich 17 trafień. Anglik jednak nie tylko zdobywa bramki, ale też spisuje się w roli asystenta. Jak na razie zaliczył dziewięć kluczowych podań.

Aktualny kontrakt 31-latka z Bawarczykami obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarz wynosi natomiast 100 milionów euro. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć po reprezentacyjnej przerwie, gdy Bayern na swoim stadionie zmierzy się z Augsburgiem. Mecz odbędzie się 22 listopada o godzinie 20:30.

