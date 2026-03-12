Bayern już działa ws. przyszłości gwiazdy. To kluczowe rozmowy

07:34, 12. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport Bild

Bayern Monachium reaguje na plotki łączącego Harry'ego Kane'a z transferem i chce zabezpieczyć jego przyszłość. Ruszyły rozmowy kontraktowe - informuje "Sport Bild". Bawarczycy chcą go zatrzymać na kolejne lata.

Piłkarze Bayernu
fot. René Nijhuis Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Kane na dłużej w Bayernie? To najbardziej prawdopodobne

Bayern Monachium przetrwał zimowe okienko, podczas którego Harry Kane mógł skusić się na transfer do innej ekipy. Wówczas obowiązywała klauzula wykupu, która umożliwiała innym klubom wykupienie go bez negocjacji z niemieckim hegemonem. Nikt nie skusił się jednak na aktywowanie klauzuli, na co wpływ miała również postawa samego Anglika, który widzi swoją przyszłość na Allianz Arena.

Klauzula już wygasła, więc Bayern nie musi obawiać się odejścia najlepszego strzelca. Aby na dobre wygasić temat jego potencjalnego transferu, przymierza się do rozmów w sprawie nowej umowy. „Sport Bild” twierdzi, że takowe już ruszyły.

Obecny kontrakt Kane’a obowiązuje do połowy 2027 roku, ale Bayern chce go zatrzymać na dłużej. Szefostwo uważa, że ten może regularnie strzelać jeszcze przez kilka kolejnych sezonów. Mowa więc o porozumieniu nawet do 2030 roku.

Kane zdążył już potwierdzić, że nie myśli o transferze i w Bayernie czuje się znakomicie. Do Monachium trafił w 2023 roku, po latach spędzonych w Tottenhamie. To właśnie gra dla Bawarczyków pozwoliła mu na zdobycie pierwszych trofeów drużynowych. W tym sezonie zgromadził 45 goli i 5 asyst w 37 występach, a jego zespół jest głównym kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów.

