IMAGO Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard może szykować się do transferu

Bayern odrzucił kolejną ofertę za Francuza

Inter zbliżył się jednak mocno do oczekiwań mistrza Niemiec

Inter naciska na Bayern. Transfer coraz bliżej finalizacji

Bayern tego lata otrzymał sporo ofert za swojego defensora. Zainteresowanie na rynku transferowym wzbudził Benjamin Pavard, któremu został rok do końca kontraktu. W Monachium chcą zatem sprzedać piłkarza.

Francuski defensor mógł dołączyć do Manchesteru United. Old Trafford nie opuścił jednak Harry Maguire, co zablokowało kupno Francuza. Na taki ruch zdecydowany jest Inter.

Mediolańczycy od pewnego czasu negocjują z Bayernem. Najnowsza oferta opiewała na 28 milionów euro plus około 5 mln w bonusach. Propozycja została odrzucona. Strony dzielą już jednak tylko 2 miliony euro. Transfer Pavarda zdaje się być kwestią czasu.

