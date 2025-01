Kimmich pożegna Bayern? Dwóch gigantów chce tego transferu

Bayern Monachium nie może być pewny przyszłości Joshu Kimmich. Niemiec ma kontrakt do końca sezonu. "Mundo Deportivo" twierdzi, że dwa kluby są poważnie zainteresowane graczem.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

FC Barcelona i Man City rozważają transfer z udziałem Joshuy Kimmicha

Bayern Monachium wygląda na to, że z każdym kolejnym dniem może być coraz mniej pewny zatrzymania jednego z kluczowych graczy w klubie. Joshua Kimmich ma kontrakt ważny z ekipą z Bundesligi tylko do końca sezonu. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby piłkarz zdecydował się na parafowanie nowej umowy. Tymczasem ciekawe wieści przekazało “Mundo Deportivo”.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Źródło przekonuje, że FC Barcelona i Manchester City wykazują poważnie zainteresowanie reprezentantem Niemiec. Każdy z klubów widzi wyjątkową okazję na wzmocnienie drużyny. Kimmich mógłby mieć w każdej z ekip wpływ na poprawę jakości zespołu.

O tym, że Barca chce mieć Niemca u siebie, spekuluje się od dłuższego czasu. Przede wszystkim zwolennikiem takiego rozwiązania ma być trener Hansi Flick. Josep Guardiola też jednak stara się uważnie śledzić sytuację piłkarz, chcąc wykorzystać możliwość atrakcyjnej okazji na rynku transferowym.

W przeszłości pojawiły się również spekulacje o tym, że mógłby pozyskać Kimmicha. Ostatnio jednak temat ostygł. Tym samym wygląda na to, że decydujące starcie o podpis piłkarza pod umową stoczą między sobą działacze Blaugrany i The Citizens.

Kimmich to 29-latek, mający na swoim koncie 97 występów w reprezentacji Niemiec. Aktualnie rynkowa wartość pomocnika kształtuje się na poziomie 50 milionów euro. W tym sezonie defensywny pomocnik wystąpił w 27 spotkaniach. Zdobył w nich bramkę i zaliczył też jedną asystę.

Czytaj więcej: Juventus chce gracza Chelsea. Złożył oficjalną propozycję