Bayern Monachium poinformował o porozumieniu z gwiazdorem. Serge Gnabry zostaje na Allianz Arena po przedłużeniu umowy do 2028 roku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern kontynuuje współpracę z Gnabrym

Bayern Monachium w końcu doszedł do porozumienia z Sergem Gnabrym. Wygasająca umowa skrzydłowego została przedłużona do połowy 2028 roku. To definitywnie przekreśla szanse innych klubów na przejęcie doświadczonego zawodnika.

Gnabry w tym sezonie udowodnił, że dalej może być przydatny dla drużyny, nawet mimo braku pewnego miejsca w składzie. Vincent Kompany często rotuje piłkarzami w ofensywie, a 30-latek rywalizuje głównie z Lennartem Karlem. We wszystkich rozgrywkach uzbierał dotąd siedem bramek oraz osiem asyst, występując 26-krotnie.

Bayern wreszcie zdecydował, że Gnabry zasługuje na zaufanie i ruszył do rozmów kontraktowych. Strony dogadały się w kwestii warunków i długości współpracy. Tym samym będzie kontynuował przygodę w Monachium, która trwa od 2017 roku.

– Cieszę się, że będę mógł grać w Bayernie przez kolejne lata. Rozmowy były bardzo pozytywne i nigdy nie sądziłem, że po zakończeniu tej umowy będę tu przez ponad dziesięć lat, kiedy zaczynałem w Bayernie. Moim celem jest, aby tak dalej było: jesteśmy prawdziwą drużyną i możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Powody przedłużenia umowy to drużyna, sztab trenerski, cały klub, kibice, miasto, otoczenie: czuję się bardzo dobrze w Bayernie – wyjaśnił zawodnik Bawarczyków.