fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Sprzedaż Comana pozwoli ściągnąć Wirtza?

Bayern Monachium planuje gruntowne zmiany w swoim zespole, a ich celem jest sprowadzenie Floriana Wirtza. Gwiazdor Bayeru Leverkusen pozostaje na radarach od wielu lat. Wielkimi krokami się moment jego hitowego transferu, a Bawarczycy chcą wygrać rywalizację z takimi potęgami, jak Real Madryt czy Manchester City. Aby sfinansować kosztowną transakcję, muszą poszukać dodatkowych funduszy. Ciekawą opcją wydaje się sprzedaż Kingsleya Comana.

Francuski skrzydłowy, mimo że był ważnym elementem Bayernu przez wiele lat, nie jest już postrzegany jako nietykalny. Jego wysoka pensja i chęć odmłodzenia składu skłoniły zarząd do podjęcia decyzji o sprzedaży. Coman, który ma kontrakt do 2027 roku, może liczyć na zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej oraz Premier League. Bayern liczy, że sprzedaż 28-latka przyniesie od 30 do 40 milionów euro, co pozwoli na sfinansowanie transferu Wirtza. Sam gwiazdor uważa, że korzystniejsze byłoby dla niego przyjęcie oferty z klubu saudyjskiego.

Oczywiście kwota zarobiona na sprzedaży Comana nie wystarczy, aby sfinalizować transfer Wirtza. Ułatwi to jednak prace nad znalezieniem niezbędnych funduszy. Francuz nie jest jedynym piłkarzem, który może opuścić Allianz Arena. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Leona Goretzki czy Leroya Sane.

Wirtz to jeden z największych talentów na świecie. Bayer wciąż liczy, że zdoła go zatrzymać na dłużej. W tym sezonie uzbierał 15 bramek i 13 asyst.