Bayern ma plan na życie po Neuerze. Wiadomo co z transferem Alissona

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Alisson nie trafi do Bayernu Monachium, Neuera zastąpi Nubel

Bayern Monachium powoli musi rozglądać się za następcą Manuela Neuera. Bramkarz reprezentacji Niemiec oraz Bawarczyków zbliża się do zakończenia kariery. 38-latek ma ważny kontrakt z klubem do czerwca przyszłego roku, lecz wszystko wskazuje na to, że lada moment podpisze nową umowę o kolejne dwanaście miesięcy.

Wśród potencjalnych następców Manuela Neuera wymieniano w przeszłości jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Z transferem do Bayernu łączony był golkiper Liverpoolu – Alisson. Okazuje się jednak, że przeprowadzka Brazylijczyka do Bawarii na tę chwilę nie wchodzi w gre. Jak poinformował Florian Plettenberg z portalu Sky Sport Deutschland w klubie nie ma tematu transakcji z udziałem Alissona.

Według niemieckiego dziennikarza plan Bayernu na przyszłość zabezpieczenia bramki jest powszechnie znana. Między słupkami w sezonie 2026/2027 ma stanąć Alexander Nubel, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w VfB Stuttgart. 28-latek trafił na Allianz Arenę w 2020 roku, lecz nie był w stanie wygrać rywalizacji z bardziej doświadczonym Neuerem.

Z kolei Manuel Neuer w Bayernie gra od sezonu 2011/2012, gdy przeniósł się do klubu z Schalke za 30 mln euro. Łącznie podczas pobytu w klubie rozegrał aż 529 spotkań, w których 247 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów i aż jedenaście tytułów mistrza kraju.