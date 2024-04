Bayer Leverkusen sprzeda swojego gracza za wielkie pieniądze? Nawet 100 mln euro!

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Edmond Tapsoba

Bayer Leverkusen jest o krok od zdobycia mistrzostwa Niemiec

Piłkarze Aptekarzy wzbudzają zainteresowanie największych klubów w Europie

Edmond Tapsoba jest kandydatem do opuszczenia Bayeru w letnim okienku transferowym

Bayer zarobi na Tapsobie wielką kasę?

Bayer Leverkusen to największa rewelacja tego sezonu w Europie. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso spisuje się fenomenalnie i już w ten weekend może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec. Imponuje nie tylko w tych rozgrywkach, bowiem jest także o krok od zdobycia Pucharu Niemiec, a na dodatek rywalizuje w Lidze Europy.

Nie może dziwić, że czołowe europejskie kluby zainteresowały się dyspozycją wielu piłkarzy. Łączeni z transferem są między innymi Victor Boniface, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong czy Alejandro Grimaldo. Alonso zapowiedział już, że zostanie w klubie, zatem jego zadaniem będzie utrzymać możliwie najmocniejszy skład na przyszły sezon.

Niewykluczone natomiast, że kilku graczy wykorzysta swój moment i opuści szeregi Bayeru Leverkusen. Poważnym zainteresowaniem cieszy się Edmond Tapsoba, który lideruje defensywie Aptekarzy. O jego transferze mówiło się już w zeszłym roku, kiedy to trafił na radary Tottenhamu.

Reprezentantowi Burkina Faso najbliżej oczywiście do Premier League, gdzie oprócz Tottenhamu zamierza o niego powalczyć również Manchester United. Bayer Leverkusen nie przystąpi do negocjacji, więc jedyną możliwością przeprowadzenia transakcji jest aktywowanie klauzuli wykupu. Tapsoba ma zawartą w umowie taką opcję za 100 milionów euro, co jest najwyższą kwotą spośród wszystkich zawodników lidera Bundesligi.