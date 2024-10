Barcelona znalazła nastepcę Kounde. Francuz może odejść

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Loic Bade na celowniku Barcelony

Jules Kounde, który w Barcelonie w ostatnich miesiącach prezentuje się znakomicie, wzbudził zainteresowanie Liverpoolu. Klub z Premier League jest gotów zainwestować dużą kwotę, aby go pozyskać.

W takim przypadku Barcelona ma już wyznaczonego ewentualnego następcę. Mowa o Loicie Bade, środkowym obrońcy Sevilli. Jest to jedna z możliwych opcji, które rozważa zespół z Katalonii, jeśli Kounde faktycznie odejdzie.

Francuz odgrywa kluczową rolę w defensywie Blaugrany, a to przyciągnęło uwagę kilku czołowych klubów w Europie. Liverpool szuka wsparcia do swojej defensywy, a takim wzmocnieniem miałby być Kounde.

Piłkarz Barcy potrafi adaptować się do różnych pozycji w obronie oraz jest wszechstronnym i niezawodnym zawodnikiem, co jest szczególnie przydatne w rozgrywkach Premier League.



Z kolei Loic Bade znacznie rozwinął się w Sevilli w ostatnich sezonach. 24-latek również znajduje się w kręgu zainteresowań kilku klubów. Jeśli Kounde opuści Barcelonę, stanie się on jednym z najpoważniejszych kandydatów do zajęcia jego miejsca w drużynie z Katalonii.

W La Liga i europejskich pucharach Bade udowodnił, że jest wystarczająco dojrzały i prezentuje odpowiedni poziom, żeby przejść do drużyny wyższego kalibru.



Przyszłość obu zawodników nie jest przesądzona. Niemniej, jednak gdyby Kounde wykonał jakiś ruch, może to wywołać transferowe domino w najbliższych miesiącach.

Czytaj dalej: Papszun ujawnia, jakie kroki podejmie wobec zawodnika Rakowa