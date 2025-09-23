FC Barcelona szuka następcy Roberta Lewandowskiego. Idealnym kandydatem ma być Harry Kane. Według El Nacional są trzy czynniki, które o tym zdecydowały.

Cena, wiek i styl gry – to przemawia za transferem Kane’a do Barcelony

FC Barcelona musi mieć przygotowany plan na letnie okno transferowe w 2026 roku. Wszystko przez fakt, że po zakończeniu sezonu z zespołem może pożegnać się Robert Lewandowski. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa w czerwcu przyszłego roku. Na ten moment niewiele wskazuje na to, aby 37-latek parafował przedłużenie umowy. Wobec tego Blaugrana będzie potrzebowała nowego napastnika.

Najczęściej z Katalończykami łączony jest Harry Kane, czyli gwiazda Bayernu Monachium. Co więcej, pojawiały się już informacje, że Anglik wyraził zgodę na transfer. Wychodzi więc na to, że zmiana klubu byłaby uzależniona tylko i wyłącznie od decyzji Bawarczyków.

Serwis El Nacional uważa, że Barcelona jest zdeterminowana, aby pozyskać Kane’a. Widzą w nim idealnego następcę Roberta Lewandowskiego, wymieniając trzy czynniki, które przemawiają na korzyść 33-letniego piłkarza.

Po pierwsze, a zarazem najważniejsze kluczową kwestią jest cena. Kane byłby dostępny za ok. 50 milionów euro, co ma być rozsądną kwotą dla włodarzy Blaugrany. Po drugie wiek piłkarza, który ma 33 lata, czyli przyszedłby do klubu w podobnym wieku co Lewandowski. Kolejna ważna kwestia to fakt, że Anglik idealnie pasuje do profilu napastnika, jakiego szuka Hansi Flick. Krótko mówiąc, nie ogranicza się tylko do gry w polu karnym, ale także bierze udział w rozegraniu akcji oraz kreuje szanse kolegom z drużyny.

W tym sezonie Kane ma na swoim koncie już 13 goli i 3 asysty w 7 meczach. Kontrakt z Bayernem ma ważny do 2027 roku. Różne media sugerują, że latem przyszłego roku w jego umowie aktywna będzie klauzula odstępnego, umożliwiająca odejście.