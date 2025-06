Barcelona zaoferowała kontrakt pomocnikowi. Gwiazdor chce odejść

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona może stracić pomocnika

Pablo Torre ma kontrakt, który obowiązuje do 2026 roku. Barcelona nie chce tracić swojego utalentowanego zawodnika i ma zamiar przedłużyć umowę z hiszpańskim pomocnikiem. Następnie 22-latek miałby zostać wypożyczony do innego klubu, gdzie mógłby regularnie grać.

Obecnie zawodnik ma do rozegrania spotkania z młodzieżową reprezentacją Hiszpanii, która występuje na Mistrzostwach Europy U21. W międzyczasie Blaugrana i agenci młodego piłkarza pracują nad jego przyszłością. Torre zdaje sobie sprawę, że nie będzie mógł liczyć na wiele minut od Hansiego Flicka. W związku z tym jest pewny, że będzie musiał odejść.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Duma Katalonii chce mu zaproponować przedłużenie kontraktu i później wypożyczyć go do zespołu, który pozwoliłby mu na rozwijanie swoich umiejętności. Pablo Torre chciałby przedłużyć umowę, jednak nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiony do wypożyczenia, ponieważ nie jest to dla niego zbyt korzystny scenariusz.

Kluby zazwyczaj priorytetowo traktują swoich własnych zawodników. Dlatego możliwa jest sprzedaż z opcją odkupu. Pomocnik chce najpierw upewnić się, jak wyglądają jego szanse na grę pod wodzą niemieckiego szkoleniowca, a następnie zdecydować, który układ byłby najbardziej odpowiedni.

FC Barcelona wkrótce rozpocznie rozmowy ws. przyszłości Pablo Torre. Klub chce przedłużyć jego umowę i wypożyczyć go lub sprzedać z przystępną opcją odkupu. Hiszpan preferuje odejście na zasadzie transferu definitywnego. [@ffpolo × @gbsans] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 14, 2025

Konkurencja na pozycji Torre jest jednak ogromna i ciężko będzie mu wywalczyć sobie miejsce w składzie. Flick jest z niego zadowolony. Ceni go za umiejętności techniczne, profesjonalizm i zachowanie, ale przed nim są, chociażby Dani Olmo, Pedri, Gavi oraz Fermin Lopez.

Obecnie zawodnik jest skupiony na Mistrzostwach Europy U21. Dlatego możliwe, że rozmowy trochę się przedłużą. Natomiast wszystko powinno wyjaśnić się do końca okienka transferowego.

Zobacz także: Barcelona zaproponowała PSG hitową wymianę. Gwiazdy za gwiazdę